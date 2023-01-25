Yazılım Mühendisliği Ne İş Yapar? Yazılım Mühendisliği Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Yazılım mühendisliği ne iş yapar sorusunun cevaplarını öğrendikten sonra gönül rahatlığı ile tercihlerinizi yapabileceksiniz. Sizin için hazırladığımız bu yazımızda yazılım mühendisliği mezunu nerelerde çalışır ve yazılım mühendisliği iş imkanları neler onları açıkladık. Özellikle internetin ve internet sitelerinin bu kadar arttığı dönemlerde sık tercih listelerinde karşılaşılan yazılım mühendislikleri ile ilgili siz de tercih yapmayı düşünüyorsanız öncellikle bu yazımızı ve iş imkanlarını öğrenerek tercihinizi yapmalısınız. Yazılım mühendisliği mezunu ne yapar? Detaylara buyurun.

Yazılım Mühendisliği Ne İş Yapar?

Yazılım konusundaki gelişmeler ile karşımıza çıkan bir bölüm olan yazılım mühendisliği bölümü genel olarak özel sektörlerde karşımıza çıkan bölümlerden biri de. İş alanı oldukça geniştir çünkü özel sektör kendini durmadan geliştiren bir sektördür. Yazılım mühendisliği mesleğini yapmak isteyen insanlar yazılımın tasarım kısmı, yazılımın planlanması, yazılım analizi, yazılım programlaması ve yazılım süreçlerinin test aşamaları ile ilgilenir.

Yazılım Mühendisliği Mezunu Nerelerde Çalışır?

Yeni mezunların en çok merak ettiği sorulardan biri de nerelerde çalışılır ya da nerelerde iş bulunabilir sorularıdır. Yazılım mühendisliği yeni mezunlarının iş imkanları şöyledir;

Savunma ve sanayi şirketleri

Özel bankacılık sektörü

Bazı üniversitelerin yazılım geliştirme ile ilgili bölümleri.

Telekomünikasyon sektörleri.

Yazılım Mühendisliği İş İmkanları Neler?

Çok tercih edilen bölümlerden biri olan yazılım mühendisliği bölümü hem özel sektörde hem de kamu da iş bulabilirler. Kendilerini geliştirdikleri durumlarda özel sektörde hızlı ilerleme imkanı bulabilirler. En çok elektronik işlemler yapan ya da elektronik satışlar yapan şirketler yazılım mezunlarına iş imkanları sunmaktadır. Hem ülkemizde hem de tüm dünya genelinde son dönemlerin en çok tercih edilen sektörü haline gelmektedir.