Zeigarnik Etkisi Nedir? Psikolojide Zeigarnik Etkisi Ne Anlama Gelir, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

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Zeigarnik Etkisi Nedir?

Zeigarnik etkisi, psikoloji kaynaklarında yaygın olarak bulabileceğiniz bir terimdir. Söz konusu terim, yarım kalmışlık hissi demektir. Yarım kalan iş ya da yaşantıların zihinde oluşturduğu takıntı bu isimle ifade edilir.

Yarım kalan ya da kesintiye uğrayan işlerin hatırlanması çok daha kolaydır. Bu takıntılardan dolayı gece uyuma sorunu dahi yaşanabilir. Kişi bir işe başladığında onu bitiremez ve bundan dolayı kendini yetersiz hisseder. Bu yarım kalmışlık hissi beyninde dönüp durur. Söz konusu düşünce kişiyi yarım bıraktığa işe geri dönmeye iter. Bunu, tabakta yarım bıraktığınız bir tatlıyı tüketme isteği gibi düşünebilirsiniz.

Zeigarnik etkisi, boşanma olaylarında da yaygın olarak rastlanan bir durumdur. Kişi eşinden ayrılır ve eşi ile olan ilişkisinin yarım kaldığını düşündüğünden dolayı kalbini yeni kişilere açamaz. Aniden gelen ayrılık, nedeni olmadan sonlanan bir ilişki, aynı duruma örnek olarak verilebilir.

Zeigarnik Etkisi Örnekleri

Hayatın olağan akışında bile zeigarnik etkisinin örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Yarım kalan aşkların unutulamaması, kulağınıza takılan bir şarkının sürekli dilinizde dolaşması da zeigarnik etkisine örnek olarak gösterilebilir.

Evinizde bir işle meşgul olduğunuzu düşünün. Aniden aldığınız bir telefon sonucunda evden çıktınız ve bir arkadaşınızla buluştunuz. Bu esnada aklınızın evde kaldığını, yarım bıraktığınız işi bir türlü unutamadığınızı düşünebilirsiniz. Söz konusu durumun kaynağında zeigarnik etkisi vardır. Yaşanan bu durum karşısında arkadaşınızla yaşadığınız anın da tam olarak keyfine varamazsınız.

Esnaflık yapan kişilerin aklında, hesabı ödemeyen ya da ödemeyi unutan kişiler daha fazla yer eder. Hesap ödemeyen kişileri ilerleyen zamanda gördükleri anda direkt olarak söz konusu durum akıllarına gelir. Bu takıntı da zeigarnik etkisinin bilinen örneklerinden biridir.

Zeigarnik Etkisi Nasıl Ortaya Çıktı?

Beyin, yarım kalan işlerin tamamlanmasını ister. Zeigarnik etkisinin ortaya çıkma nedeni de budur. Beyin sürekli yarım kalan işe konsantredir. İşi tamamlayarak kafadan atılmasını ister. Zaman içerisinde yarım kalan işler takıntı haline gelir. Uzman kontrolü ve yapılan testler ile sorunun kaynağının ne olduğu anlaşılabilir. Psikolog tavsiyesi ve uzman hekim tanısı ile sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Bu sorunla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız uzman desteği alabilirsiniz.