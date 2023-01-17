Zenofobi Nedir? Bireysel ve Kültürel Zenofobi Neden Olur, Ne Anlama Gelir?

Son dönemlerde ismine sık rastlanan bir fobi olan zenofobi nedir? Zenofobi aslında bir hastalık olmasa da kişilerin merak ettiği sorulardan biri de zenofobi neden olur sorusudur. Hem zenofobi ile ilgili aklınızdaki soru işaretlerini öğrenmek hem de zenofobi örnekleri nelerdir araştırmak için bu yazımızı sizin için hazırladık. Zenofobi ne anlama gelir diye bakmadan önce unutmamalısınız ki her durumda olduğu gibi yoğun yaşanan fobilerde de önceliğiniz her zaman doktor kontrolü olmalıdır. Bakalım zenofobi ne anlama gelir.

Zenofobi Nedir?

Sık karşılan bir fobi olan zenofobi ne anlama gelir diye baktığımız zaman yabancılardan korkmak ya da onlara karşı tanımadan direkt olarak nefret beslemeye başlamak anlamına gelen bir durumdur. Bazı kaynaklarda zenofobi ırkçılık ile bir tutulsa da aslında ırkçılık zenofobinin çok uç bir noktasıdır. Zenofobi daha çok tanımadığımız kişi ya da topluluklara karşı aniden ortaya çıkan korku ve buna bağlı olarak oluşan nefret durumudur.

Zenofobi Neden Olur?

Genel anlamda zenofobinin sebepleri kişinin yaşadığı devletin yabancılara karşı mesafeli olması, çevresindeki insanların ırkçılık konusunda baskın olması ya da kişinin geçmişinde özellikle çocukluğunda yatan bir travmaya bağlı olarak görülmektedir. Burada unutmamanız gereken en önemli nokta ise ne durumda olursa olsun bu durumun bir doktor kontrolünde çözümlenmesi gerektiğidir.

Zenofobi Örnekleri

Zenofobinin sizde ya da çevrenizde bulunup bulunmadığını anlamak için mevcut örnekleri inceleyebilirsiniz. Kesin ve gerçek bir teşhis için doktora gitmeyi unutmamalısınız. İşte bazı örnekler;