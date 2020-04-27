Dezenfekte çalışmaları gece gündüz sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden yürütülüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, gece gündüz demeden vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanları 24 saat esasına göre dezenfekte ediyor.Ayrıca haşereler ve sivrisinekler ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor.