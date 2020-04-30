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’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı

’te meydana gelen iki trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat 2020 tarihinde yaşanan kazada A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, Şıhmahsur kavşağında yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. İkinci kazada ise minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Her iki kaza

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:15 ABONE OL
Kilis’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı
Kilis’te meydana gelen iki trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat 2020 tarihinde yaşanan kazada A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, Şıhmahsur kavşağında yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. İkinci kazada ise minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Her iki kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Kilis’te trafik kazaları güvenlik kameralarına yansındı
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