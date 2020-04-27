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İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan ve Covid-19 salgınına karşı kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bu konuda alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıda; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Başalan, Vali Yardımcıları Emin Alıcı, Mehmet Ercan Aslantaş, İl Jandarma Komutanı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:15 ABONE OL
İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
Kırıkkale İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.
Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan ve Covid-19 salgınına karşı kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bu konuda alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan ve ilçe kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldıkları toplantıda; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bkm. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Başalan, Vali Yardımcıları Emin Alıcı, Mehmet Ercan Aslantaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, K.Ü. Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, Y.İ.H Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel, K.Ü. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Oğuz, K.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon ABD Başkanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bedir Aktaş katıldı.

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İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı
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