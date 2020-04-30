Kırıkkale çiçek açacak

Kırıkkale Belediyesine ait serada toprakla buluşmayı bekleyen birbirinden farklı yüzlerce çiçek, kente rengarenk bir görünüm katacak.Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yapan Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kendi serasında ürettiği mevsimlik çiçeklerle park, caddeler ve refüjleri renklendirecek. Şehrin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için serada üretilen çiçekler kendilerini göstermeye başladı. Düşük bir maliyetle serada üretimi gerçekleştirilen mevsimlik çiçek ve çalı üretimleri sayesinde belediye bütçesinde de önemli bir tasarruf sağlanıyor.“Şehir güzel bir estetiğe bürünecek”Mevsimlik çiçek ve çalıların üretim alanı olan serada inceleme yapan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ziraat mühendislerinden bilgi aldı. Başkan Saygılı, baharın gelmesiyle birlikte mevsimlik çiçek üretimine ağırlık verdiklerini, şehrin farklı bölgelerine dikimi gerçekleştirilecek bu çiçeklerle kentin güzel bir estetiğe bürüneceğini söyledi. Başkan Saygılı “Başta Kırıkkalemize kazandırdığımız parklarımız olmak ile birlikte tüm parklarımızda, refüjlerde, kavşaklarda çiçek dikimi gerçekleştireceğiz. Böylelikle şehrimiz daha modern bir görünüme girecek” dedi.