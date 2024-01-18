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Giriş Tarihi: 18.1.2024 16:18

2015 yılında Ağrı’dan firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
2015 yılında Ağrı’dan firar eden hükümlü, Kırıkkale’de yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu Ağrı'daki cezaevinden 2015 yılında firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale Tren Garı'nda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.K'nin (58) Batman'a gitmek için bilet aldığı bilgisine ulaştı. Kısa sürede gara giden ekipler, hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede 2015 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlünün "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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2015 yılında Ağrı’dan firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı
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