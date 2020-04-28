Kırşehir’de çiftlik evinde köpek saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, bir çiftlik evinde köpek saldırısına uğrayan çocuk yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya çiftlik evinde çobanlık yapan Afgan ailenin 4 yaşındaki çocuğu Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynarken, bağlı olduğu ileri sürülen köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin saldırısına uğrayan küçük Sarwan’ın sesleri üzerine dışarı çıkan anne, çocuğunu köpeğin elinden kurtararak bölgede bulunanların da yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Sarwan, yaşam mücadelesini kaybetti. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından Sarwan’ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Morguna gönderildi. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.