Kırşehir Belediyesi, basın müzesi çalışmaları sürdürülüyor

19 salgını sonrası hızlandırılacak.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinden 2020 yılı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde talep edilen basın müzesi çalışmaları, belediye öncülüğünde yapılıyor.Kırşehirli gazetecilerin ve medya örgütlenmelerinin talep ettiği basın müzesi çalışmaları projede belirlenen şekilde devam ediyor. Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre basın müzesi çalışmaları, covid-19 salgınında normale dönülmesi sonrası hızlandırılarak hizmete sokulacak. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, tarafından müzenin kurulması kararı meclise sunulmuş. Belediye Meclisinde gurubu bulunan partilerin oy birliği ile onaylanarak Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde basın müzesi kurulması kararı alınmıştı.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehirde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği en önemli merkezlerden bir tanesi olarak merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın da adını taşıma özelliği gösteriyor. Merkezde; 5 salonda covid-19 salgını ile faaliyetler durduruldu. Sanat merkezi, hayatın normale dönüşünün ardından Kırşehir’de, yeni bir programla şehrin kültürel faaliyetlerini başlatacak.