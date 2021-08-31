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Giriş Tarihi: 31.8.2021 19:35 Son Güncelleme: 31.8.2021 19:43

“En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi”

“En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi”

Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili Tanju’dan SABAH TV’ye çok özel açıklamalar…

Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili Tanju, "En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi. Bu yüzden erişilebilir olmak, makul bir fiyatta, en değerli içerikte taze ürünü tüketiciyle buluşturmak bizim en büyük hedefimiz."

Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili “En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi” | Video

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“En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi”
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