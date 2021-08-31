Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili Tanju, "En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi. Bu yüzden erişilebilir olmak, makul bir fiyatta, en değerli içerikte taze ürünü tüketiciyle buluşturmak bizim en büyük hedefimiz."

Faydalı Mamüller Gıda A.Ş. GURVİTA KURUCUSU Bahar Şamhili “En büyük hedefimiz iyi gıdaya herkesin erişebilmesi” | Video