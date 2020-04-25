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İzmit Belediyesi sivrisineklere karşı mücadele başlattı

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi bir yandan da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sivrisineklere karşı mücadele başlattı.Korona virüsle mücadele kapsamında temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Alikahya Atatürk Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yahyakaptan Mahallesi’nde yer alan dere kenarları ile mazgallarda sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Sivrisineklere karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının kent genelindeki tüm mahallelerde süreceği belirtildi.Yahya Kaptan Mahallesi’nde ki çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:00 ABONE OL
İzmit Belediyesi sivrisineklere karşı mücadele başlattı
Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi bir yandan da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sivrisineklere karşı mücadele başlattı.
Korona virüsle mücadele kapsamında temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Alikahya Atatürk Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yahyakaptan Mahallesi’nde yer alan dere kenarları ile mazgallarda sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Sivrisineklere karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının kent genelindeki tüm mahallelerde süreceği belirtildi.
Yahya Kaptan Mahallesi’nde ki çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, “İzmit Belediyesine oluşabilecek sivrisineklere karşı çalışma başlattığı için teşekkür ederim. Mahallemizde bu çalışmaların erkenden gerçekleştirilmesi oluşabilecek sivrisinek sorununun önüne geçti” dedi.
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İzmit Belediyesi sivrisineklere karşı mücadele başlattı
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