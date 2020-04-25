Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kocaeli Haberleri Kısıtlamanın 3. gününde Kocaeli sokaklarında sessizlik hakim

Kısıtlamanın 3. gününde sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ’nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe gecesi 00.00’da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Kocaeli sokaklarında sakinlik sürüyor. Kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile Kocaeli’nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Fırın ve marketlerin haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli’nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D-100 karayolu yerini sakinliğe bıraktı. Boş

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 11:45 ABONE OL
Kısıtlamanın 3. gününde Kocaeli sokaklarında sessizlik hakim
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Kocaeli’nin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe gecesi 00.00’da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Kocaeli sokaklarında sakinlik sürüyor. Kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile Kocaeli’nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Fırın ve marketlerin haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli’nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D-100 karayolu yerini sakinliğe bıraktı. Boş kalan cadde ve sokaklarda ise polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetimler yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamanın 3. gününde Kocaeli sokaklarında sessizlik hakim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA