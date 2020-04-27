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Yollar, bakım ve onarımdan geçiyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.Korona virüs salgını ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin de az olmasını fırsat bilerek yollarda yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ilçelerde bozulan yollarda yama ve parke onarımı yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bozulan yerlerde kazı çalışması sonrasında asfalt yama yapıyor. Çalışmalar dahilinde her gün ortalama 30 ton asfalt kullanılıyor. Yapılan çalışmalar ile zaman içinde doğal nedenlerden ve alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:45 ABONE OL
Yollar, bakım ve onarımdan geçiyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli genelinde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgını ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğin de az olmasını fırsat bilerek yollarda yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ilçelerde bozulan yollarda yama ve parke onarımı yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bozulan yerlerde kazı çalışması sonrasında asfalt yama yapıyor. Çalışmalar dahilinde her gün ortalama 30 ton asfalt kullanılıyor. Yapılan çalışmalar ile zaman içinde doğal nedenlerden ve alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollar daha konforlu hale getiriliyor.
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Yollar, bakım ve onarımdan geçiyor
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