3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yandın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaranan ya da dumandan etkilenen olmazken evde ufak çaplı maddi hasar oluştu.Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.