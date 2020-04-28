Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kocaeli Haberleri Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Darıca Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor. Darıca’daki 14 mahallenin tamamında belirli periyotlar halinde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle ana caddeler ve ara sokakların tamamında dezenfektanlı suyla yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için kaldırımlar ve çöp konteynerlerini de dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına devam ediyor.Türkiye’nin korona virüs salgınında aldığı önlemler neticesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Darıca

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:45 ABONE OL
Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Darıca Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor. Darıca’daki 14 mahallenin tamamında belirli periyotlar halinde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle ana caddeler ve ara sokakların tamamında dezenfektanlı suyla yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için kaldırımlar ve çöp konteynerlerini de dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye’nin korona virüs salgınında aldığı önlemler neticesinde iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Dünyayı etkileyen korona virüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Hamdolsun ülkemiz salgınla mücadele konusunda dünyaya örnek olarak gösterilen bir noktaya geldi. Devletimizin almış olduğu önlemler neticesinde şu anda çok iyi bir yerdeyiz. Bu tedbirleri aksatmadan sürdürmeliyiz. En yakın zamanda inşallah salgın Türkiye’de bitecek. Ramazan Bayramı’nda çifte bayram sevinci yaşamak için hepimize görevler düşüyor. Hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darıca’da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA