Gebze’de Ramazan denetimleri sürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında da denetimlerini sürdürüyor.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayında vatandaşların günlük tüketiminde önemli yer tutan gıda ürünleri satan şarküteri, kahvaltı, kasap ile tatlı satış imalathaneleri ve yufka satış imalathanelerinin hijyen koşulları, depolama yerlerinin temiz olup olmadığı konularında denetliyor. Zabıta ekipleri ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar kapsamındaki maske, bone ve eldiven takılmasının zorunluluğunu hatırlatarak, kurallara uymayan işletmelere idari para cezaları uygulandığı bildirildi.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmelerini istedi.