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Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ek ödeme paylaşımı

’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, korona virüs ile gelen ek ödemelerini, bu uygulamadan yararlanamayan diğer hastane personelleri ile paylaştılar.Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar, korona virüs ile mücadele çalışmalarında kendileri ile birlikte görev yapan temizlik ve güvenlik personelleri için örnek bir davranışa imza attılar. Ortak bir karar alan doktorlar, tavan ek ödemeden yararlanamayan diğer hizmet personelleriyle gelen farkı paylaşarak dayanışma örneği sergilediler.Örnek davranış hakkında hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu süreçte

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:30 ABONE OL
Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ek ödeme paylaşımı
Kocaeli’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, korona virüs ile gelen ek ödemelerini, bu uygulamadan yararlanamayan diğer hastane personelleri ile paylaştılar.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar, korona virüs ile mücadele çalışmalarında kendileri ile birlikte görev yapan temizlik ve güvenlik personelleri için örnek bir davranışa imza attılar. Ortak bir karar alan doktorlar, tavan ek ödemeden yararlanamayan diğer hizmet personelleriyle gelen farkı paylaşarak dayanışma örneği sergilediler.
Örnek davranış hakkında hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu süreçte hekim arkadaşlarımız sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla ek ödemelerini ek ödeme alamayan sağlık çalışanlarımızla paylaştılar. Hekim arkadaşlarımız çalışma arkadaşlarının motivasyonu, birlik ve beraberliğin devamı için böyle bir uygulama yapmayı düşündüler. Böylesine güzel bir uygulamaya imza atan, destek veren tüm personellerimiz ile gurur duyduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” ifadeleri kullandı.
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Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ek ödeme paylaşımı
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