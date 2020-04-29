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Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:30 ABONE OL
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 76 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akçabeyli Mahallesi’ndesüt alımı yapan F.K., 41 N 7820 plakalı kamyoneti ile geri manevra yaparken, süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt’a (76) çarptı. Kamyonetin altında kalan Kurt ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurt, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü F.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
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