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İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:45 ABONE OL
İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor
İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle yoğunluğun azaldığı yollarda asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki saha çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde sakinleşen yollarda ve caddelerde çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalarda Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı, Turgut Mahallesi Sıla Sokak, Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi ve Mehmet Çağlar Sokak üzerindeki yollarda zamanla oluşan hasarlar ekipler tarafından giderildi.
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İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor
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