Hayallerindeki Dilovası’nı çizen çocuklar ödüllerini aldılar

Dilovası Belediyesi’nin evde kalan öğrenciler için düzenlediği “Hayalimdeki Dilovası” resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Dilovası Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve eğitimlerini evinden sürdüren 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Haydi Çocuklar “Sanat Eve Sığar” ödüllü resim yarışması ile Dilovalı çocuklardan 20-26 Nisan tarihleri arasında “Hayalimdeki Dilovası" konulu resimleri ile yarışmaya katılmaları istendi. 30 Nisan’da son bulan yarışmanın sonuçları belli oldu. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada birbirinden güzel eserler jüriyi oluşturan öğretmenler tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi. Önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sosyal mesafeli ödül töreniyle Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Düzenlenen törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, öğrenciler ve aileleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerden kurulu jürinin birinci olarak ilan ettiği, Mustafa Ali Yılmaz bin TL, ikinci olan Muhammet Bozkurt 500 TL, ve üçüncü olan Özlem Çam ise 250 TL’lik ödüllerini aldılar.Ayrıca yarışmada jüri özel ödüllerine layık görülen Muhammet Sancar, Şevin Dursun, Merve Koçak, Cansu Tankaş, Ecrin Kaçmaz ve Hanife Sancar’a da ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’dan aldılar. Yarışmada dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Şayir, emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ederken, çocukların çizdikleri resimlerle nasıl bir Dilovası özlemi içerisinde olduklarını gördüklerini belirterek, “Biz yerel yönetimler olarak çocuklarımızın hayallerinden yola çıkarak hizmetlerimizi yapmalı ve çocuklarımızın hayalindeki Dilovası’nı inşa etmeliyiz. Temiz ve saf duygularla hayallerinde ki Dilovası’nı çizen çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek ve geleceklerini en iyi şekilde inşa etmek için bürüne kadar olduğu gibi bundan sonra sa elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.