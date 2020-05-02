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Körfez’de caddeler sabunlu suyla yıkandı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:00 ABONE OL
Körfez’de caddeler sabunlu suyla yıkandı
Körfez Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı. Özellikle hafta içi halkın yoğun olarak kullandığı ana caddelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında yollar sabunlu suyla yıkandı. Ekipler ilk olarak Ağadere Caddesi’nde çalışma başlattı.
Ağadere Caddesi’nde yol ve kaldırımlar sabunlu suyla yıkanırken, çevredeki çöp konteynerleri de dezenfekte edildi. Ayrıca viyadük altı ve diğer bağlantılı yollar da ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların hafta sonu aralıksız devam edeceğini ve hafta içinde de program çerçevesinde dezenfekte çalışmasının süreceğini belirtti.
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Körfez’de caddeler sabunlu suyla yıkandı
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