Öfkeli koca eşinin aracını kundakladı

Göclük İlçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesinde saat 03.00 sularında meydana gelen olayda, ayrılma aşamasında olduğu eşi M.H ile telefonda tartışan ve öfkelenen koca H.H, telefonu kapattıktan sonra eşinin Çiftlik Mahallesinde bulunan evinin önüne geldi.

Ardından eşinin evinin önünde park halinde duran aracımı kundakladı. Alev alan aracı gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Olay sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öfkeli koca H.H'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.