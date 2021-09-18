Sahte doktor, hâkim karşısında!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye uyruklu bir kişinin kendini diş doktoru olarak tanıtıp, İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesinde muayenehane açtığı ve burada para karşılığı diş tedavisi ile diş protezi yaptığı yönünde bilgilere ulaştı. Suriye uyruklu M.H(33)'yi takibe alan ekipler, önceki gün akşam saatlerinde, şüphelinin muayenehanesine baskın gerçekleştirdi.

GERÇEĞİ KADAR DONANIMLI

Sahte doktorun İzmit'in merkezinde açmış olduğu muayenehaneye yapılan baskında, 1 diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 otokolov (steril) cihazı,1 tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 makas klemp, 9 kompozit dolgu malzemesi, 38 dolgu el aletleri,6 elevator, 17 adet presel, 19 diş aynası, 1 mercekli göz,1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu muayene ettiği hastaları tedavi amaçlı verdiği tıbbi ilaç, 9 alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskın yapılan muayenehane İzmit Belediyesi tarafından mühürlendi, ele geçirilen ilaçlar ise il sağlık müdürlüğüne teslim edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.H ise öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.