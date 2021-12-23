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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:13 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:27

Fiyat etiketleri mercek altında!

ABBAS ÇAKAR
Fiyat etiketleri mercek altında!

Artan döviz kurunu bahane ederek, anlık olarak zam yapan fırsatçıların önüne geçmek için Kocaeli genelinde sürekli denetimler yapılıyor.  Bu kapsamda, Kocaeli genelinde son 3 ayda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ceza uygulanmak üzere bine yakın iş yerine tutanak tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında fark bulunması durumunda tutanak tutarak, işlem uygulanması için İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiyor. Bu denetimler kapsamında son 3 ayda bine yakın iş yerine tutanak tutulduğu öğrenildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlememeyi amaçlayan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü'nün Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekiplerince Kocaeli sınırlarında yer alan marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimler Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinde birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

TUTANAK TUTULUYOR

Vatandaş gibi alışverişini yapan Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda iş yerine tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere daha sonra cezai işlem uygulanıyor.

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Fiyat etiketleri mercek altında!
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