Yeni bir baraj kadar geri kazanım suyu elde edildi

Kocaeli'nde işlettiği 22 adet atık su arıtma tesisi ile yüzde 100 biyolojik ve yüzde 72 oranında ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, arıttığı atık suyu ikinci bir arıtmadan geçirerek elde ettiği geri kazanım suyunu (gri su) sanayi kuruluşlarında soğutma suyu ile yeşil alanların sulanmasında kullandırıyor. Örnek ve çevreci proje ile ülkemize katma değer sağlayan geri kazanım suyu, 2021 yılında, 12.2 milyon m3 üretilerek sanayi tesislerine verildi.

ÖRNEK PROJE

2014 yılında Kocaeli'nde yaşanan kuraklık ile birlikte atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun ekonomiye kazandırılması ve içme ile kullanma suyu üzerindeki stresin azaltılması için geri kazanım suyu projesi hayata kazandırıldı. Ülkemize de örnek olan proje ile Körfez, Kullar, Plajyolu, Gebze, Kandıra Merkez, Kandıra Cebeci ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile kırsal mahalleler için yapılan Modüler Atıksu Arıtma Tesislerinde geri kazanım suyu tesisleri yapıldı. Arıtma tesislerinde yapılan arıtma suyunun doğal ortama bırakılması yerine geri kazanım suyu tesislerinden ikinci bir arıtmadan geçirilmesi ile elde eden geri kazanım suyu, yapılan yeni hatlar ile başta ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş olmak üzere birçok sanayi kuruluşunun soğutma ve proses suyu ile park bahçelerin çevre sulanmasında kullanılıyor.

YILLIK 41 MİLYON M3

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün işlettiği geri kazanım suyu tesislerinin yıllık 41 milyon m3 geri kazanım suyu kapasitesi bulunuyor. 2021 yılında, Kocaeli'ndeki birçok sanayi kuruluşu ile belediyelerin park ve bahçeleri ile arıtma tesislerinin çevre sulaması için 12.2 milyon m3 su verildi. Yeni bir baraj kapasitesi kadar elde edilen geri kazanım suyu ile Kocaeli' ye ve ülkemize katma değer sağlamanın yanı sıra sanayi tesislerine verilen suyun yüzde 31'i geri kazanım suyundan sağlandı. Böylelikle içme ve kullanma suyu üzerindeki baskı da azaltılarak önemli bir kazanç elde edildi.

YAYGINLAŞTIRILIYOR

Arıtılan atık suyun doğal ortama bırakılması yerine sanayiye ve ekonomiye kazandırılmasını sağlayan KBB İSU Genel Müdürlüğü, geri kazanım suyunun sanayi tesislerinde kullanılması için içme ve kullanma suyuna göre uygun fiyatlar sunuyor. 41 milyon m3 yıllık kapasitesi bulunan geri kazanım suyunun yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.