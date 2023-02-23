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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:20 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:34

Enkaz altından 17 gün sonra canlı olarak çıktı

ABBAS ÇAKAR
Enkaz altından 17 gün sonra canlı olarak çıktı

Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Gölcük Belediyesine bağlı ekipler, bir ahıra ait enkazı kaldırdıkları esnada ahırdan gelen ses üzerine yaptıkları çalışma ile bir ineği canlı kurtararak veteriner eşliğinde tedavi edilmesini sağladı.

Depremin hemen ardından, Hatay'da görevlendirilen Gölcük Belediyesi ekipleri, salgın hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla, depremde çöken evlerin altındaki ahırlarda bulunan hayvanları gömmek için; Antakya Aşağıoba Köyü'nde, enkaz kaldırma çalışmasına devam ediyor. Bir evin altındaki ahırın enkazını kaldırmak için başlatılan çalışmalarda enkazdan ses geldiğini duyan ekipler, depremin 17. gününde enkaz altındaki ineğin canlı olarak kurtardı. Enkazdan ölü olarak çıkarılan hayvanlar ise gerekli tedbirler alınarak gömüldü.

İNEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile enkazdan çıkardıkları ineğe; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talebi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen veteriner hekim tarafından kontrol edilerek serum bağlandı. Yapılan veteriner kontrolünde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından belediye ekipleri, canlı kurtarılan ineğe yem ve su verdi. Personeline teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Salgın önlemi için çalışırken; depremin 17. gününde, enkazdan bir canlıyı kurtarmak ekiplerimize büyük moral oldu" dedi.

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Enkaz altından 17 gün sonra canlı olarak çıktı
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