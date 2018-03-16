85 yaşında okuma yazma öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Kulu ilçesi genelinde 20 okuma yazma kursu açıldı. Kursa katılan kadınların en yaşlısı ise 85 yaşındaki Vahide Gültekin oldu. Gültekin, "Kursa bütün komşular geldi, bende geldim. 85 yaşımdayım ve bu yaşımda okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum. Çok heveslendim inşallah okuma yazmayı öğreneceğim" dedi.

Kulu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Çetin Çelikkaya, ilçede okuma yazma kurslarına ilginin yoğun olduğu söyledi. Kulu genelinde 20 okuma yazma kursuna 228 kursiyerin katıldığını belirten Çelikkaya, birinci kademeden sonra ikinci kademe kurslar açılacağını ve kayıt almaya devam ettiklerini bildirdi. Çelikkaya, "En yaşlı öğrencimiz Vahide Gültekin bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve eşlerinin himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliğinden haberdar olarak, 'Ben niye okuma yazma öğrenmeyeyim' düşüncesiyle bize başvurmuştur. Kendisine gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz gayet başarılı ve istekliler. Zaten istek olmasa başarı olmaz. Hepsinde bu isteği ve heyecanı görmekteyiz. Okuma yazma kursumuza genelde kadınlar başvurmaktadır. Kadınlar yanlarına çocuklarını alarak kursa devam etmekteler. 137 değişik branşta kurs verilmekte, kursiyerlerimize 80 saatlik verilen kursun ardından kurs bitirme belgelerini alacaklar" şeklinde konuştu.

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