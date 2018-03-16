Afrin’deki Mehmetçik için kermes

BUGÜN NELER OLDU

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri, geliri Afrin'de terör örgütleriyle mücadele veren Türk Askerlerine bağışlanmak üzere kermes düzenledi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne bağlı Klasik Türk Edebiyatı, Milli Kültürel Değerleri Canlandırma, Kültür Ahlak ve Medeniyet ile Türkçe Öğrenci Toplulukları'nın fakülte bahçesinde düzenlediği kermeste ilk olarak Fetih Suresi okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şu anda cephede olan tüm Mehmetçiğimize Allah muzafferiyetler nasip etsin diyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik gösterdiği, ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte bizler de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın eğitim görmelerinin yanında toplumun dertleriyle dertlenmeleri de ayrıca takdir edilecek bir konu" dedi. NEÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özkan ise, "Ordumuzun Allah'ın yardımıyla zafere ulaşacağına inanıyoruz. Bu tür faaliyetler milli duyguların, milli heyecan ve hassasiyetin doruğa ulaştığı önemli faaliyetlerdir. Burada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.