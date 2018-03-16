Başkan Özaltun’dan acil servise gece ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

KonyaBeyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hasta kabulüne başlayan yeni devlet hastanesini gece saatlerinde ziyaret etti. Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, ilçe teşkilatı mensupları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hizmet vermeye başlayan Beyşehir'in yeni devlet hastanesini ziyaret etti. Hastane acil servisindeki müşahade odalarını gezen ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özaltun, hastalarla sohbet etti. Özaltun ve beraberindekiler, hastane acil servisindeki sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Özaltun, "Hemşehrilerimizin de bu imkanları görüp başta Cumhurbaşkanımız ve emek veren herkese ettikleri dualara bizlerinde ziyaretimiz vesilesiyle ortak olmamız, bizler için de onur kaynağı olmuştur" dedi.