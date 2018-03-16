Karatay Üniversitesi’nde çocuk ihmal ve istismarı anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Karatay Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 6'ncısı düzenlenen Karatay konferanslarında, Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik'in moderatörlüğünde "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu panel düzenlendi. Prof.Dr.Kamil Alptekin ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın'ın sunumuyla, KTO Karatay Üniversitesi Konferans salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde çocuk ihmal ve istismarının türleri nedenleri ve nasıl tedbirler alınacağı konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.