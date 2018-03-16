Kütükcü, Sudanlı iş adamlarını Konya’ya davet etti

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Afrika'nınen büyük ülkelerinden Sudan'ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby ve Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali beraberindeki heyetle Konya Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş adamları oda Başkanı Memiş Kütükcü ile işbirliği yapılabilecek sektörlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Konya sanayisi ile ilgili bir sunum yapan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya'nın Sudan ile pek çok sektörde işbirliği yapabileceğinin altını çizdi. Konya ile Sudan arasında başta tarım makineleri, değirmen makinaları, ambalaj makinaları, gıda ve ayakkabı olmak üzere pek çok sektörde işbirliğinin yapılabileceğini anlatan Kütükcü, Konya'nın hem tarım alanında hem de sanayide Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Kütükçü, "Sudan'a en fazla ihracat yaptığız 2015'te dahi ihracat rakamımız 30 milyon dolar civarında. İstiyoruz ki Sudan, Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında olsun" dedi.