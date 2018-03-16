Nasreddin Hoca’nın torunları ecdadı ile buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında, Akşehir genelindeki tüm lise 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderiyor. 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' adıyla geçtiğimiz yıldan itibaren başlatılan projede, bu yıl Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ilk grup düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. İlk kafilede 4 otobüsle 172 öğrenci ve 8 öğretmenin gönderildiği gezide, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.Akkaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümü yaklaşırken 11. sınıf öğrencilerinin ilk grubunu Çanakkale gezisine göndermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarına belirterek "Çanakkale'de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Onların yazdığı o emsalsiz destanı iyi anlamamız, anlatmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Ecdadımız bu vatanı gerçekten bizlere çok büyük zorluklar içinde bırakmış. Bu günde aslında bu mücadelenin yeni bir versiyonu yaşanıyor, 15 Temmuz tarihinde yaşandı. Yine Aziz Türk Milletimiz, milli ruhunu orada da gösterdi. Bugün de Afrin'de gösteriyor. Askerlerimize de bu operasyonda başarılar diliyoruz, inşallah zaferle ülkemize dönsünler. Afrin şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz, Çanakkale şehitlerimiz ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz" diye konuştu.Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından yapılan dua ile 4 otobüslük ilk öğrenci kafilesi Çanakkale'ye uğurlandı. Akşehir Belediyesi tarafından 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesi kapsamında hafta sonları 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezileri düzenlenmeye devam edilecek. Bu yıl toplamda 1300 öğrenci için gezi düzenlenecek.