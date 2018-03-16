Öğrencilerin sosyal medya davetini geri çevirmedi

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SelçukluBelediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyal medyadan yaptığı daveti geri çevirmedi. Okula giden Altay, "Gençlerin Gözünden 15 Temmuz" konulu programı izledi. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir öğrencinin sosyal medya aracılığıyla daveti üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Altay, okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak üzere hazırlanan "Gençlerin Gözünden 15 Temmuz" konulu programı izledi.Ülke olarak 15 Temmuz'a kadar olan süreçte de hep bir imtihandan geçtiğimizi ifade eden Altay," Atmış, seksen ve doksan yedi yılında 28 Şubat'ı yaşadık ve aradan yirmi yıl geçti ve 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. İstanbul ve Ankara'daki kardeşlerimiz daha yoğun yaşadılar ama biz de Konya'dan ve diğer şehirlerden ruhumuzun en ince sınırına kadar bunu hissettik. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.