30 kişi, 20 traktör yerine bir makine

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 2011'den bu yana hizmet verdiklerini belirten Saraç, "Kullanıcılardan 'Keşke daha önce böyle bir makina ve ekipmana sahip olsaydık, daha önce 20 traktör, 30 kişi ile iki haftada yaptığımız işi şimdi bir makina ile 3-4 günde bitirebiliyoruz' diye geri dönüş alıyoruz" dedi. Türkiye'nin her yerinde hizmet verdiklerini anlatan Saraç, "İlaç maliyetlerinden, yakıttan, insan kaynaklarından, sudan yapılan tasarruflar dışında en önemlisi doğru zamanda, doğru müdahale ile mümkün olan en iyi ürünü tarladan alıyoruz" diye konuştu. Saraç şunları da anlattı: "Agrifac şirketi merkezi Hollanda da olan, Fransız bir holdinge aittir. 60 yıllık geçmişi, bilgi ve deneyimi ile üretim ve AR-GE çalışmalarıyla ilaçlama teknolojileri konusunda dünya pazarında lider bir firmadır. Makina sahiplerimizin hem giderlerini düşürdüğümüz gibi, gelirlerinde de ciddi bir artış sağlıyoruz."Amaçlarının hem fabrikalara katma değeri yüksek, doğru ürünler sağlamak hem de çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek olduğunu ifade eden Saraç, "Türkiye'nin tarımda, tohumsal ihtiyacını karşılayabilmek, daha kaliteli tohum üretebilmesini sağlamak, çiftçilerin ürettikleri üründen daha fazla gelir almasını sağlamak, ilaçlama giderlerini doğru zamanda doğru teknoloji ile makul seviyelere çekmek, insan sağlığını ön plana çıkarmak, bütün yıl boyunca tarladaki emek ve alın terinden maksimum katma değer yaratabilmek, tarladaki üretim giderlerini yönetilebilir kılmak amacıyla 2018'de Turkiye Agrifac olarak, tarımsal ilaçlama ve AR-GE faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.2017'deki AR-GE çalışmaları ile hassas tarım konusunda çok ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Saraç, "Bunlardan en önemlisi tarlada kullandığımız yüksek teknoloji sayesinda yalnızca gerekli olan bölgelerin ilaçlanması olacaktır. Bu da klasik bir ilaçlamada yüzde 80 ilaç tasarrufunu beraberinde getirecek. Yani yüzde 80 daha az ilaç ve su kullanarak yine aynı bölgeyi daha az bir zaman diliminde daha doğru ve bilimsel yöntemlerle ilaçlamış olacağız. Yıllık bütçemizin yüzde 30'nu AR-GE çalışmalarında kullanıyoruz" dedi.