Ereğli’ye 4 yılda 150 bin fidan

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Ereğli Belediyesi fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Toros Mahallesi Toki Mevkisi'nde düzenlenen fidan dikme programına Ereğli İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ak Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, askerler, kurum müdürleri ve Polis Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven her yıl olduğu gibi, bin fidanı daha toprakla buluşturduklarını belirterek "Öncelikle vatan toprakları için hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadele veren kahraman askerlerimiz var. Vatan toprağı kutsaldır. Bizler bunu böyle biliyor, ilelebet de böyle bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle Allah (c.c) tüm Mehmetçilerimizin yar ve yardımcısı olsun. Vatan toprakları korunmaya çalışırken bizlerin de bu toprakların kıymetini bilerek ağaç dikmeliyiz. Diktiğimiz ağaçları da sulamamız ve yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. Şehrin yeşillenmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Özgüven: "4 yılda yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk. Şu an da yaklaşık bin fidanı daha toprakla buluşturuyoruz. Rakamsal verilerin yanı sıra dikilen fidanların kaçının tuttuğu, kaçının bakımı yapılarak yetiştirildiği daha önemlidir. Bu noktada Ereğli Belediyesi olarak diktiğimiz fidanların bakımlarını yaparak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz.Toros mahallemizde dikimini gerçekleştireceğimiz fidanların yanı sıra buraya sosyal donatılar da yaparak Ereğlili hemşehrilerimizin temiz hava alabilecekleri, buraya gelip vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Diktiğimiz bu fidanlarla geleceğe daha güzel, daha yeşil bir Ereğli bırakmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da yeşerecek fidanlarla daha temiz havaya kavuşacaklarını belirterek Ereğli'de yaşayan vatandaşları çevre adına daha duyarlı olmaya davet etti.