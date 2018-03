Konya Şeker çiftçinin gelirini artırdı

BUGÜN NELER OLDU

Hububat ambarı olarak anılan Konya, son yıllarda hayata geçirilen projelerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gıda başkenti olma yolunda önemli mesafeler kat etti. Bu başarının mimarlarından biri de Konya Şeker. Kentin birçok noktasındaki yatırımlarıyla üreticinin yüzünü güldüren Konya Şeker, dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisini Konya ve bölge çiftçisinin hizmetine sundu. AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, geçmişte hububat ambarı denildiğinde akla gelen Konya'nın, Türkiye'nin en çok buğday üreten kenti olduğunu söyledi. Konya Ovası'nın ürün yelpazesine eklenen yeni ürün çeşitleri ve bu altyapının üzerine inşa edilen tarımsal sanayi tesisleriyle gıda merkezi vasfını da tüm vasıflarının üstüne ekleyen Konya'nın, sadece ülkemizin değil, dünyanın gıda başkenti olma yolunda önemli mesafeler aldığını ifade eden Konuk," Konya, sadece bitkisel üretimiyle öne çıkan bir şehir değil. Konya, son dönemde hayvancılıkta da çıtayı yükseltti" diye konuştu.Konya Şeker'in en büyük yatırımlarından biri olan PANAGRO'nun, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri üretimi yaparak dünyanın en büyük kapasitesine sahip olduğunu belirten Recep Konuk, "Bu tesisi hiç kimse bir sanayi tesisinden ibaret görmemeli. Burası öncesi ve sonrası ile entegre bir süreci ifade ediyor. Bu tesis hayvancılığımızın sigortasıdır. TÜİK'in verilerine göre 2017 yılı sonu itibariyle Konya ülkemizin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip ilidir. Konya bunu, bu tesisin varlığı ile başarmıştır. Biz bu tesisin yatırımına start vermeden önce uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Tesis inşa etmek işin en kolay tarafıdır. O tesisin çalışmasını sağlayacak üretim altyapısını oluşturmadıktan, o altyapıya yönelik yatırımları yapmadıktan sonra bu tesisin bilanço değerlerinin bölgeye yansıması mümkün değil. Tesisin devreye girmesiyle bölgede hayvancılıkta bir hareketlenme olacak ve bölgedeki hayvan varlığı hem büyükbaşta, hem küçükbaşta artacaktı. Yani daha çok yem materyaline ihtiyaç baş gösterecekti. Bölgede büyüyecek hayvancılığı desteklemek için bir dizi yatırım yaptık. Mesela, kaba yem ihtiyacını karşılamak için buharlı küspe kurutma tesisini, paketli küspe kurutma tesisini inşa ettik. Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip yem fabrikasını kurduk. Yine ham yağ fabrikasını kurduk. Oradaki üretilen ham yağ sonrası açığa çıkan ayçiçeği küspesiyle bölgenin nitelikli yem ihtiyacı için ana girdilerden birinin üretimini buradan ve buranın imkânlarıyla üretmeye başladık. Bu yatırımları yapmadan Et-Süt Entegre Tesisini üretime başlatsaydık, muhtemelen hayvan sayısı artacak ancak üretici o hayvanları besleyecek materyale ulaşamayacak ya da yüksek bedeller ödeyerek daha işin başında hem moral bozukluğu yaşanacak, hem de gelişme seyri tersine dönecekti" dedi.Türkiye'de et hayvancılığına yönelik olarak angus çiftliğini, süt hayvancılığına yönelik de Şeker Süt Çiftliği'ni kurduklarını vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Hayvancılıkta problemler yaşayan ülkemize et hayvancılığı açısından seçenek sunmak amacıyla dünyada et veriminde en verimli ırk olarak kabul edilen angus ırkını tercih ettik. 2010 yılının Mayıs ayında, Avustralya'dan 700 adet damızlık angus düvesi getirerek ilk adımı attığımız damızlık çiftliğinde şimdi bin 300 başa ulaştık. Benzer büyümeyi Holstein ırkıyla süt hayvancılığına yönelik damızlık çiftliğimizde de yakaladık" dedi. Konya Şeker'in yatırımlarıyla çiftçinin gelirinin arttığını belirten Konuk, 2010 yılında Konya Ovası'nda ayçiçeği üretiminin sadece 50 bin ton olduğunu, Altınekin'deki ayçiçek yağı tesislerinin kurulmasının ardından 2013'te 380 bin ton üretim yapıldığını kaydetti.