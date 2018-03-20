Konyalı pilot havada dev Türk bayrağı açtı

BUGÜN NELER OLDU

Konyalıyamaç paraşütü pilotu Akif Uğurlu, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik'e destek için gökyüzünde 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Takkeli Dağı'nın bin 480 metre rakımındaki uçuş pistinden yamaç paraşütüyle havalanan Uğurlu, veren Mehmetçik'e destek için gökyüzünde 60 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı. Uçuşu takip eden Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Veysel Aydın, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aydın, Uğurlu'nun gökyüzünde açtığı 60 metrelik bayrağın bugüne kadar Türkiye semalarında yamaç paraşütü pilotlarınca açılan en büyük bayrak olduğunu belirtti.