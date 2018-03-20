Nevşehir’de vatandaşlar spor yapmaya davet edildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada 21 Mart Çarşamba gününden itibaren spor komplekslerimizde ve Gazi Stadyumunda antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz dedi. Ünlüer, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak 21 Mart Çarşamba gününden itibaren Spor kompleksinde ve Gazi Stadında antrenörler eşliğinde halkın daha bilinçli spor yapması için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 08.30-10.00 arası sabah düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz hareketleri ile 7 den 77 ye tüm halkımızın spor yapmaya tesislerimize bekliyoruz. 7 gün boyunca halkımıza hizmet veren tesislerimizde çocuklarımız antrenmanda iken aileleri de spor kompleksimiz 3 nolu sahada yürüyüş, step aerobik, yüzme havuzu, kondisyon gibi faaliyetlerle spor yapabilirler. Tüm halkımızı tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu.



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