Şefkat Evleri muhtaç ailelere yuva oluyor

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Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar, Şefkat Evleri'nde kalan aileleri ziyaret ederek moral verdiklerini dile getirdi. Başkan Avşar, aynı zamanda gerçekleştirmiş oldukları ziyaretlerde ailelerin sıkıntılarını tespit ettiklerini söyledi. Başkan Avşar, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmiş olmanın verdiği mutluluk ve vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu sevgi daha azimli çalışmamızı sağlıyor. Elimizden geldiğince halkımızın isteklerine karşılık veriyoruz. Şefkat Evlerimizdeki aileleri Kent Konseyi Kadın Meclisimizin Üyeleriyle sık sık ziyaret edip kendileriyle ilgileniyoruz" dedi. Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 96 dairelik Şefkat Evleri savaş ve doğal afet mağduru olanlara, sokakta kalmışlara, dul yetim ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmaya devam ediyor. 437 kişiye ev sahipliği yapan Şefkat Evleri sakinlerinin yakıt giderleri de Karatay Belediyesi tarafından karşılanıyor. Şefkat Evleri, özellikle son yıllarda savaşın hüküm sürdüğü komşu coğrafyalarda evlerini terk etmek zorunda kalmış çaresiz insanlara da ev sahipliği yaparak sıcak bir yuva oluyor.