Selçuklu Belediyesi Subaşı Camisi’ni restore etti

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Selçuklu Belediyesi, Sille'de yürütülen restorasyon çalışmaları ile tarihi mirasa sahip çıkıyor. Sille'deki tarihi ve dini mekanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar birçok tescilli caminin restorasyonunu gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, bu tescilli yapıların biri olan Subaşı Camisi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.Subaşı Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin duvarlarında bulunan derin çatlaklar sıkça kullanılan dikişleme metodu ile onarıldı. Yapıların statiğinde bulunan sorunlar uygulanan proje ile giderildi. Caminin döşemeleri aslına uygun olarak değiştirildi. İç ve dış sıvalar ile çatı kısmında bulunan saç kaplamalar, projesine uygun özgün malzeme ile değiştirildi. Ayrıca camide bulunan minber, mihrap, kürsü ve mahfil gibi mimari öğelerin konservasyonu yapılırken caminin geç Osmanlı dönemine ait minaresi aslına uygun restore edildi.