Sürekli tarım işçilerinin geliri arttı

BUGÜN NELER OLDU

TÜİKKonya Bölge Müdürlüğünün yaptığı araştırmaya göre, 2017 yılında Konya'da tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan günlük ücret ödemesi erkek işçiler için bir önceki yıla göre yüzde 7,3 oranında azalarak 71 lira, kadın işçiler için ise yüzde 0,4 oranında artarak 48,8 lira oldu. 2016'da Konya'da erkek mevsimlik tarım işçilerine günlük ortalama 76 lira ödenirken, kadın mevsimlik tarım işçilerine ise 48,6 lira ödeniyordu. Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 79 lira ile Ordu, erkek işçiler için ise 104 lira ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise Hatay ilinde oldu. Ülkemizde tarımsal işletmelerde 2017'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 66 lira olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 13,5 erkek işçi ücretleri de yüzde 10,1 arttı. Konya'da erkek sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretler bir önceki yıla göre yüzde 12,2 oranında artarak 2 bin 71 liraya yükseldi. 2016 yılında Konya'da erkek sürekli tarım işçilerinin aylık geliri bin 846 liraydı.