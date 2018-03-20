Tarıma dayalı OSB hazırlığı

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Süt Birliği'nin öncülük ettiği diğer sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Organize Sanayi Bölgesi projesi çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Etüt ve Planlama Çalışma Grubu Yöneticisi Fethi Molla, bu proje ile ilgili olarak ön çalışma anlamında geçtiğimiz ay Ereğli'yi ziyaret ettiklerini belirtti. Molla, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin yapılması için Aşağıgöndelen ve Yukarıgöndelen mahallelerinde yer tespitinin gerçekleştirildiğini aktardı.Projenin hayata geçebilmesi için yerine getirilmesi gereken hükümlülükler hakkında katılımcılara detaylı bilgi veren Molla, YİKOB'a yatırılması gereken 1.6 milyon liranın ardından organize sanayi bölgesinde en az 25 baş yatırım yapacak 50 müteşebbisin tamamlanması ve taahhüdün verilmesi gerektiği hususları dile getirdi. Program karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti. Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nurullah Osmanlı ise, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu projesi Konya'nın diğer ilçelerinde de hayata geçirme adına alışmaların devam ettiğini ancak gerek coğrafi koşullar gerekse ekonomik açıdan gelişmişlik baz alındığında bu projenin hayat bulması gerektiğinden en doğru tercihin Ereğli olduğunun altını çizdi. Bu projenin başlaması için öncelikle projenin işbirlikçileri tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı YİKOB'a 1.6 milyon Türk Lirası'nın yatırılması gerektiği ve daha sonraki aşamada proje için adımların atılacağını kaydeden Osmanlı, bu projenin Ereğli'ye kazandırılması halinde tarım ve hayvancılıkta büyük bir ivme yakalanacağını vurguladı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de, tarım ve hayvancılığın başkenti Ereğli için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin elzem olduğuna dikkat çekti.