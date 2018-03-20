Uluslararası kardeşlik projesi

BUGÜN NELER OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen "Uluslararası Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor" projesi sayesinde Konya'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hem Konyalı ortaokulu öğrencilerine ülkelerini tanıtıyor, hem de şehirdeki kardeşlik ortamına katkı sağlıyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen proje Selçuklu'daki Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu'nda başladıktan sonra merkez ilçelerde bulunan 30 ortaokul ile devam etti. Proje kapsamında Suriye, Filistin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Afganistan, Ahıska ve Irak Türkmenleri olmak üzere 16 ülkenin tanıtımı yapıldı.