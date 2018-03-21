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Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu

Konya'da ısınmak için araç içerisinde katalitik soba yakan kişi, plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

AA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:44
Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu

Taner Urgun (40), merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak'ta park halinde bulunan 25 LE 778 plakalı minibüsün içerisinde ısınmak için katalitik soba yaktı.Bir süre sonra sobanın aşırı ısınması sonucu araçta bulunan plastik malzemeler ile tahtalar alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını farkettikleri Urgun'u dışarı çıkardı.112 Acil Servis ekipleri Urgun'un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Urgun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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