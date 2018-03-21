Haberler Bölgeler Haberleri Konya Bölge Haberleri Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu

Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu Konya'da ısınmak için araç içerisinde katalitik soba yakan kişi, plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.