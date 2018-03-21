Konya'daki silahlı saldırıya ilişkin 5 gözaltı

Merkez Meram ilçesinde, Serdar A'ya ait otomobille seyir halinde olan Erdinç Koyuncu (44), başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ateş açılan aracın beyaz bir kamyonet olduğunu, plakası tespit edilen aracın Antalya Çevre yoluna doğru gittiğini belirledi.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, kamyonetteki şüphelilerin Serdar A. ile husumeti bulunan Fettah D. (31), İsmail D. (33) ve Ozan B. (39) olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla, şüphelilerden Fettah D, İsmail D. ve M.D. (17) Samsun'da, Ozan B. ile Durmuş Ali D. de Konya'da yakalandı.

Şüphelilerden Fettah D. ve İsmail D'nin olayın ardından kamyonetle Antalya'ya kaçtıkları, burada kiraladıkları evde iki gün kaldıktan sonra yakınları olan Durmuş Ali D. ve oğlu M.D. tarafından başka bir araçla Samsun'a götürüldüğü öğrenildi.

Merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde 9 Mart'ta meydana gelen olayda, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu'ya, aynı sitede kalan Serdar A, kendi otomobiliyle yakınını evine bırakması için ricada bulunmuş, Koyuncu, Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açılması sonucu ağır yaralanmıştı.