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'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

’ın Eskil ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik sında 2 kişi yaralandı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:59
Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametine seyreden Mustafa Ü. idaresindeki 26 SH 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. yı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan İskender M.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
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