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Hemşire adaylarına i

Belediyesi Müdürlüğünün uygulamalı leri aralıksız sürüyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:55
Hemşire adaylarına itfaiye eğitimi

si, hem itfaiye personeline hem de kamu kurum ve kuruluş mensupları ile öğrencilere yönelik düzenlenen ler kapsamında bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, ders kapsamında Çankırı İtfaiyesi'ne teknik gezi düzenledi. Akademisyenler eşliğinde uygulamalı eğitime katılan 60 öğrenci; İtfaiye Müdürlüğü yetkililerince ların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler, yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği, yangına yaklaşma elbiseleri ve trafik kazalarına müdahale konularında uygulamalı olarak bilgilendirildi. Üniversiteli gençler, itfaiye araçları ve ekipmanları ile arama kurtarma köpeğinin hangi durumlarda kullanıldığı hakkında da bilgi aldı. Belediye Başkanı İrfan Dinç, okulların her kademesinden gelen talepler doğrultusunda öğrencileri İtfaiye teşkilatında ağırlamaya ve uygulamalı olarak bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Hemşire adaylarına itfaiye eğitimi
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