Medicana Konya Hastanesine ödül

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası, Vergi Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında Konya ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmek amacıyla 2011 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Konya Ekonomi Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu.

11 kategoride 81 ödülün verildiği törende, Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Özel Konya Medicana Hastanesi en fazla işbaşı eğitim programı düzenleyen firmalar kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Medicana Konya Hastanesi Genel Müdür Vekili Fulya Erdemil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş'in elinden aldı.

