Başkan Hançerli Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti

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Belediye Başkanı Mehmet Hançerli yapımı Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Hançerli, alzheimer hastaları ve hasta yakınları ile sohbet ederek onların dilek ve temennilerini dinledi. Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ndeki hastalar, uzmanlar tarafından rehabilite edilerek boyama, hamur işi, el işi gibi sosyal aktivite çalışmalarıyla kaliteli vakit geçiriyor. Merkezi ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, merkezde rehabilitasyonu süren yaşlılara hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Hançerli, alzheimer hastalarının bakımının devamlı ilgi istediğini belirterek; hasta olmak kadar hasta yakını olmanın da büyük zorlukları olduğunu söyledi. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde yaşlıların sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu, hasta yakınlarının da bu süreçte günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.